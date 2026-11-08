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Samsun Çarşamba'da karşı şeride geçen otomobil SUV ile çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Samsun Çarşamba'da karşı şeride geçen otomobil SUV ile çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde saat 00.30 sıralarında karşı şeride geçen otomobil, SUV ile kafa kafaya çarpışarak takla attı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı; ilk müdahale motosikletli ambulans ekiplerince yapıldı, yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Çınarlık mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu yönünden seyir halinde olan 55 AYF 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun yönünde ilerleyen 06 CCC 279 plakalı SUV ile kafa kafaya çarpışarak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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