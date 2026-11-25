Samsun Çarşamba'da ahşap panel yüklü kamyonet direğe çarptı, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde ahşap panel yüklü kamyonet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan ahşap panel yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akpınar idaresindeki 55 AYK 10 plakalı ahşap panel yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan kamyonetin kasasındaki ahşap paneller çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.