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Samsun Çarşamba'da 70 bin TL'lik ziynet hırsızlığında 2 kadın tutuklandı

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Samsun Çarşamba'da 70 bin TL'lik ziynet hırsızlığında 2 kadın tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Eylül'de yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı hırsızlıkta 2 kadın yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin Haziran-Eylül aylarında 5 farklı ildeki 6 ayrı hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ikametteki ziynet eşyasının çalınması üzerine başlatılan çalışmada, farklı illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde 10 Eylül'de meydana gelen ve yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin il dışından Samsun'a gelen F.B. (26) ve F.B. (24) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ekiplerin takibi ve Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, hırsızlık sırasında kullandıkları belirlenen kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

Yapılan ayrıntılı araştırmada 2 şüphelinin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 farklı ilde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili de arandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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