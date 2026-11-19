Samsun Canik'te yıkım süren Gülsan Sanayi Sitesi'nde yangın kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde yıkım süren Gülsan Sanayi Sitesi'nde plastik ve atıkların yanmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumanları gören vatandaşların 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun'da yıkım çalışması süren Gülsan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü.
Samsun'un Canik ilçesinde yıkım çalışması devam eden Gülsan Sanayi Sitesi'nden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yıkım çalışması süren iş yerlerinden birinde bulunan plastik malzemeler ve çeşitli atıkların yanması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.