Samsun Canik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Samsun Canik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde yan yola dönmek isteyen otomobille aynı yönde seyreden motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kuzeyyıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzeri Millet Bahçesi önünde meydana geldi. A.T.(17) idaresindeki 55 AUU 662 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken yan yola dönmek isteyen Seyval Şahin yönetimindeki 05 AFJ 179 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı