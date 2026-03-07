Haberler

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yaklaşık 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde B.K. (28) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0,95 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine M.S. (32) isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise 5,53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. isimli şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

