Samsun Bafra'da kazada 3 kişi yaralandı, ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira ceza kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine idari para cezası uygulandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Altunyurt Sokak ile Koyuncu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altunyurt Sokak'tan Koyuncu Sokak istikametine seyir halinde olan O.M.Ş. idaresindeki 55 AKU 339 plakalı motosiklete, karşı yönden gelerek Koyuncu Sokak'a dönüş yapan Ayşe Türüt yönetimindeki 55 EJ 146 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. ile, motosiklet sürücüsü O.M.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü O.M.Ş.'nin ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz motosiklet kullanması nedeniyle sürücüye 40 bin lira, motosiklet sahibi olan babasına da 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı