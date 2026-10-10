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Samsun Atakum'da korsan taksi denetiminde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi

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Samsun Atakum'da korsan taksi denetiminde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetimde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin araçları 2 ay trafikten men edilirken, ehliyetlerine 1 ay süreyle el konuldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde korsan taksiciliğe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 2 ay trafikten men edilirken, sürücü belgelerine 1 ay süreyle el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı üzerinde korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktası oluşturan ekipler, yolcu taşıdığı tespit edilen araçları durdurarak kontrol etti.

3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza

Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin araçları 2 ay süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 1 ay el konuldu.

Ceza uygulanan sürücülerden bazılarının korsan taksicilik yapmadıklarını öne sürerek ekipleri ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak sürücüler, haklarında uygulanan cezai işlemden kurtulamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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