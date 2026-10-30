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Samsun Atakum'da kontrolden çıkan pikap tramvay yoluna girdi, seferler normale döndü

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Samsun Atakum'da kontrolden çıkan pikap tramvay yoluna girdi, seferler normale döndü
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Samsun Atakum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, Körfez Mahallesi'nde korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu, kaldırılan aracın ardından tramvay seferleri normale döndü.

Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi.

Kaza, Körfez Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsünde Diş Hekimliği Fakültesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yoldan çıkarak korkuluklara çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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