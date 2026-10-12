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Samsun Atakum'da eşini balta sapıyla darbettiği iddia edilen koca tutuklandı

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Samsun Atakum'da eşini balta sapıyla darbettiği iddia edilen koca tutuklandı
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Samsun Atakum'da boşanma aşamasındaki eşini balta tehdidiyle alıkoyup balta sapıyla darbettiği iddia edilen koca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşini balta ile tehdit edip balta sapıyla darbederek zorla alıkoyduğu iddia edilen koca tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. (40) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşi T.M.K. (46) tarafından evin yatak odasında balta tehdidiyle zorla alıkonulduğunu ve balta sapıyla darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine olayla ilgili işlem başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli koca T.M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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