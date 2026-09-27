Samsun Atakum'da bacağından bıçakla yaralanan 21 yaşındaki gencin saldırganı aranıyor

Samsun Atakum'da bacağından bıçakla yaralanan 21 yaşındaki gencin saldırganı aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Mahallesi'nde çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç, sol bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.
Olay, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (20) aralarında çıkan tartışma sonucu A.İ.'yi (21) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken bıçaklı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı