Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri refüjdeki yağmur suyu kanalına takla attı.

Samsun-Ankara karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan Rahime Arzu Ş. (50) idaresindeki 06 SBK 41 plakalı otomobil, Ladik ilçesi Toptepe mevkisinde Karayolları kavşağından dönüş yapmak isteyen Mustafa B.(79) yönetimindeki 55 H 4817 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 SBK 41 plakalı otomobil refüjdeki yağmur suyu kanalına takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Rahime Arzu Ş. ve Mustafa B. ile araçta bulunan Keriman A. (55) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun-Ankara karayolunun açılması için araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
