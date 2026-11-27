Samsun'da adliyede görülen dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada genç bir kadın darbedildi.

Olay, Samsun Adliyesi otoparkında meydana geldi. Görülen bir dava sonrası duruşma çıkışında kadın taraflar arasında kavga çıktı. Adliye polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgaya kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini engelledi. Darbedilen genç bir kadın, "Babamı çağırın" diye bağırıp sinir krizi geçirdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmazken, kavgaya karışan bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı