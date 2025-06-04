Samsun Adliyesi'nde Uzlaştırmacılar Haftası Kutlandı

Samsun Adliyesi'nde Uzlaştırmacılar Haftası Kutlandı
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Samsun Adliyesi'nde gerçekleştirilen Uzlaştırmacılar Haftası etkinliğinde, uzlaştırma sürecine katkı sağlayan kişilere teşekkür belgeleri ve plaketler verildi. Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırmanın yargı sistemindeki önemine vurgu yaptı.

Samsun Adliyesinde düzenlenen törenle Uzlaştırmacılar Haftası kutlandı.

Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla Samsun Adliyesi'nde kutlama programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında, uzlaştırma sürecine katkı sağlayan kişilere teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi.

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç başta olmak üzere, adliye personeli, uzlaştırmacılar ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırmanın yargı sistemine olan katkılarına dikkat çekerek, sürecin hem mağdurlar hem de şüpheliler açısından çözüm odaklı ve onarıcı bir adalet anlayışı sunduğunu söyledi.

Törende ayrıca, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcıları Sedat Turan ve Nurullah Durak tarafından uzlaştırmacılara sunum gerçekleştirildi. Uzlaştırmanın önemi, yasal dayanakları ve uygulamadaki etkilerine ilişkin bilgiler paylaşılıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Program katılımcılar için düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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