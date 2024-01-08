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Samsun 19 Mayıs ilçesinde otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Samsun-Sinop yolu Tepeköy mevkisinde meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Samet Erol (52) idaresindeki 55 AGA 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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