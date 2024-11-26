İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Arkasındaki Depoda Yangın Çıktı
İstanbul'un Samatya semtinde, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Yangının nedeni ve büyüklüğü ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL