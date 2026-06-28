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Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: Cip yan yattı

Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda trafik kazası: Cip yan yattı
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Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, beton bloklara çarparak yan yattı. Sürücü hafif yaralı kurtuldu.

Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki beton bloklara çarparak yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal istikametine seyir halinde olan 34 TC 4414 plakalı Range Rover marka cip, kadın sürücü Fikren Tepe'nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tek taraflı gerçekleşen kazada araç, yol kenarında bulunan sıralı beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tepe kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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