Haberler

Samandağ’da trafik kazası:1 yaralı

Samandağ’da trafik kazası:1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var