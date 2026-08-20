Samandağ’da trafik kazası:1 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı