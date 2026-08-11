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Samandağ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Samandağ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kazada yaralanan vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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