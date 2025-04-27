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Samandağ'da Tofaş Kazası: 4 Yaralı

Samandağ'da Tofaş Kazası: 4 Yaralı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarparak hurdaya dönen Tofaş otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarparak hurdaya dönen Tofaş'ta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Tek taraflı olan kazada, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 4 şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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