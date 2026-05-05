Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilerek askıda kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrilerek askıda kaldı. Kazada araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı