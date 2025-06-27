Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolü kaybedilen motosiklet yol kenarına devrildi. Sürücü Levent Yolcu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolü kaybedilen motosikletin yol kenarına devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samandağ ilçesi Çevlik-Arsuz yolunda yaşandı. Seyir halindeki 34 DLE 988 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Levent Yolcu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Levent Yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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