Samandağ'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ev yangınI itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY