Haberler

Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeden alevlerin yükseldiğinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrıldı, ilk maçında eski takımına duvar ördü

Yok artık İrfan! Fener'e karşı yaptıklarının izahı yok
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda