Samandağ'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeden alevlerin yükseldiğinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı