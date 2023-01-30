Saman yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Giresun'un Alucra ilçesi şehir merkezi Yunus Emre Mahallesinde gizli buzlanma nedeniyle saman yüklü kamyon kontrolü kaybederek devrildi. Giresun'un Alucra ilçesi şehir merkezi Yunus Emre Mahallesinde gizli buzlanma nedeniyle saman yüklü kamyon kontrolü kaybederek devrildi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sivas'tan Giresun'un Alucra ilçesine getirilen saman yüklü Şamil Aslan yönetimindeki 05 FE 698 plakalı kamyon, oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. İlçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesinde kontrolden çıkan kamyon kayarak devrildi. Kamyonda bulunan araç sürücüsü yaralandı. Yaralı araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Giresun Alucra Sivas 3. Sayfa Haberler

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