Saman yangını büyümeden söndürüldü

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç Köyü'nde Mehmet Bozdemir'e ait saman balyaları bilinmeyen sebepten alev aldı.

Yangın 17: 00 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç Köyünde meydana geldi. Mehmet Bozdemir'e ait saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin yardımı ile söndürülmeye çalışılan yangında samanlar kullanılmaz hale geldi.