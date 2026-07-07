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Şam'daki çifte patlamada 4'ü polis 18 yaralı

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Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti sırasında Turizm Bakanlığı yakınlarında meydana gelen çifte patlamada 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Patlayıcıların etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada infilak ettiği belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Turizm Bakanlığı binası yakınlarında art arda meydana gelen çifte patlamada 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Suriye'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında meydana gelen patlamalarda bilanço açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da Turizm Bakanlığı yakınlarında art arda meydana gelen çifte patlamada 4'ü polis olmak üzere 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, patlama yerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konaklama yeri için ayrılan güvenlik bölgesinin dışında olduğunu, resmi ziyaret programını hiçbir şekilde etkilemediğini ve programın planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, iç güvenlik güçleri saha operasyonları sırasında iki el yapımı patlayıcı tespit etti. Uzman ekiplerin patlayıcıları etkisiz hale getirmek için hazırlık yaptığı sırada patlama meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde, patlayıcılardan birinin yol kenarında park halindeki bir araca, diğerinin ise çöp konteynerine yerleştirildiği belirlendi.

Olayın ardından güvenlik güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeyi kordon altına alırken, uzman ekipler alanda arama ve güvenlik taraması çalışmalarını başlattı.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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