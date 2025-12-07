Suriye'de patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamalarında bomba paniği yaşandı. Başkent Şam'daki kutlamalar sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği aktarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ŞAM