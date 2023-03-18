Salıncakta sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta çocuk parkında bindiği salıncakta sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Gülyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Arkadaşları ile parkta eğlenen genç salıncağa bindi. Gencin eğlenmek için bindiği salıncak ise adeta kabusu oldu. Salıncakta sıkışan genci gören arkadaşları durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri salıncağı hidrolik makas yardımıyla keserek genci sıkıştığı yerden kurtardı.