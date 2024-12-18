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Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin cinayetine ilişkin tutuklu amca Salim Güran'ın avukatından önemli bir açıklama geldi. Avukat Onur Akdağ, Güran'ın el konulan telefonunda adımsayar uygulaması bulunduğunu açıkladı ve "Adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin görüldüğü davaya sayılı günler kala tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdağ, amca Güran'ın telefonunda adımsayar uygulaması olduğunu aktardı. Avukat Akdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"

"21 Ağustos'ta Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Tutuklu amca Salim Güran'ın telefonunun incelenmek üzere mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ "Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıhayırdır:

Her bulunan şey büyük katkı sağlıyor ama katil bir türlü bulunamıyor!

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Brezilya dizisi gibi

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Devlet aciz kaldı bu olayda akp sayesinde

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Haber Yorumlarıahmet izmir:

Öldürülen Narin nasıl birşeye şahit olduysa artık, kimlerin neden öldürdüğünü söylemeye utanıyor olmalılar.

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

lan çocuğun kemiklerini sızlatmaktan başka bi boka yaramıyorlar. bi sürü mahkeme vs. katil denilen o yaratığı bulmak çokmu zor. halâ salak saçma açıklamalar...

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

komedi

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Kaziga oturtun hepsini cozulsun

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Haber YorumlarıArarat Arat:

eskide ne güzel işkence vardı iki günde çözülüyordu şimdi katillerin merhamete gelmesini bekliyoruz

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Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

Adısayar da telefon evinde bıraktıysa nasıl sayacak

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Cinayetin çözüleceğini 1736272636 delil

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