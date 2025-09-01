Salihli Kaymakamı Güldoğan, Jandarma Subay Adaylarını Ağırladı

Salihli Kaymakamı Güldoğan, Jandarma Subay Adaylarını Ağırladı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde öğrenim gören subay adaylarını makamında kabul etti ve onların eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde (SUEM) öğrenim gören ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda staj yapan subay adaylarını makamında ağırladı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi subay adaylarıyla birlikte ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette staj için Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev alan öğrenciler, almış oldukları eğitim konusunda Kaymakam Güldoğan'a aldıkları eğitim ve Salihli'de aldıkları tecrübe hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Güldoğan ülkesine, vatanına ve milletine hizmet edecek olan subay adaylarına görevlerinde başarılar diledi. - MANİSA

