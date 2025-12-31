Salihli Emniyeti'nden yılbaşı uyarısı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açılmaması ve izinsiz havai fişek atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, yılbaşı sevincinin başkalarının üzüntüsüne dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan duyarlılık istedi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yılbaşı gecesi yangın, yaralanma, korku ve paniğe yol açabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi; ateşli silahlarla atış yapılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması, çevreyi rahatsız edecek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde konvoy yapılmaması konusunda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi rica olunur. Yılbaşı sevinciniz bir başkasının üzüntüsü olmasın. Huzura kurşun sıkmayın. Yılbaşı gecesi silahlar atılmasın, hayatlar solmasın. Silahtan çıkan her ses, kaybedilen bir nefes olmasın"

Yetkililer, yılbaşı gecesi denetimlerin artırılacağını belirterek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlattı. - MANİSA