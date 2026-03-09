Haberler

Manisa'da 2 bin 580 sikke ve 235 tarihi obje ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi sikke ve objeler ile birlikte bir dedektör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 580 adet sikke ve 235 adet tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında C.Ç. isimli şahsın elinde bulunan tarihi sikke ve objeleri satışa sunmayı planladığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Salihli ilçesinde bulunan şüphelinin evi ve eklentilerine adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramada Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 580 adet sikke, 235 adet tarihi obje ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
