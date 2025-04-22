Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı

Salihli'de Pitbull Besleyenlere 304 Bin Lira Ceza

Salihli'de Pitbull Besleyenlere 304 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen iki kişiye toplam 304 bin lira idari para cezası uygulandı. 4 pitbull cinsi köpeğe el konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 'pitbull' besleyen iki kişiye toplam 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Salihli şefliği ekipleri, ilçede 4 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adreslere giden ekipler, pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu. Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.