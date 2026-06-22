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Salihli'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Salihli'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sürücülere trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında bilgi verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask dağıtım etkinliği düzenlendi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, motosiklet sürücülerine trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve kask kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte konuşan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede bireysel ve ticari motosiklet kullanımının oldukça yaygın olduğunu belirterek, son dönemde yaşanan motosiklet kazalarına dikkat çekti. Sürücülerin trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerektiğini vurgulayan Güldoğan, can güvenliğinin korunması için koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Güldoğan, amaçlarının yalnızca denetim yapmak değil, aynı zamanda doğru ve yeterli ekipman kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Programın hazırlanmasında emeği geçen kurum ve personele teşekkür eden Güldoğan, tüm sürücülere güvenli sürüşler diledi.

Etkinlik sonunda motosiklet sürücülerine kask hediye edilirken, koruyucu ekipman kullanımının trafik güvenliği açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı.

Kask dağıtım programına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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