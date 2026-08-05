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Salihli'de Metruk Bina ve Hurda Araç Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Salihli'de Metruk Bina ve Hurda Araç Çalışmaları Masaya Yatırıldı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak, genel asayişi sağlamak ve çevre düzenini iyileştirmek amacıyla yürütülen metruk bina yıkımları ile hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak, genel asayişi sağlamak ve çevre düzenini iyileştirmek amacıyla yürütülen metruk bina yıkımları ile hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaki toplantıda çalışmaların son durumu değerlendirildi.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Salihli genelinde sürdürülen çalışmaların son durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle can güvenliğini tehdit eden, çökme riski bulunan ve amacı dışında kullanılarak asayiş sorunlarına neden olan metruk binalara yönelik yürütülen çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, ilçe genelinde tespit edilen metruk binaların yaklaşık yüzde 80'inin yıkımı tamamlanarak güvenli hale getirildi. Geriye kalan yapılarla ilgili ise yıkım kararları doğrultusunda resmi süreçlerin sürdüğü ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hurda ve atıl araçlara yönelik yürütülen çalışmalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve çevre kirliliğine neden olan araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda, 2026 yılı itibarıyla tespit edilen 102 hurda ve atıl aracın 82'sinin kaldırıldığı, yasal işlemleri devam eden 20 aracın ise otoparklara çekilerek işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Toplantıda, Salihli'nin daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi amacıyla başlatılan çalışmaların kurumlar arası koordinasyon, saha denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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