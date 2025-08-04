Salihli'de Kumar Oynayan 12 Kişiye 110 Bin Lira Ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kahvehanede kumar oynadıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer ve Mithatpaşa mahallelerindeki 2 kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine, harekete geçen polis ekipleri 2 kahvehaneye baskın yaptı. Baskında, 2 kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kişi başı 9 bin lira ceza

İki kahvehane sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 12 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 110 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Salihli'de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA