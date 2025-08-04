Salihli'de Kumar Oynayan 12 Kişiye 110 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekipleri iki kahvehaneye yaptıkları baskında kumar oynayan 12 kişiye toplam 110 bin 964 lira idari para cezası uyguladı. Kumar oynayanlar kişi başı 9 bin 247 lira ceza aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 kahvehanede kumar oynadıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer ve Mithatpaşa mahallelerindeki 2 kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine, harekete geçen polis ekipleri 2 kahvehaneye baskın yaptı. Baskında, 2 kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kişi başı 9 bin lira ceza

İki kahvehane sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 12 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 110 bin 964 lira idari para cezası uygulandı.

Salihli'de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.