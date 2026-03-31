Salihli'de 'Güvenlik ve Asayiş' masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülerek, önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. Kamu güvenliğinin sağlanmasında vatandaş desteğinin önemine dikkat çekilirken, toplumla iş birliğini artıracak çalışmalar da gündeme geldi.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona eren toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı