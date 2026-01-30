Haberler

Manisa'da masaj salonuna 'fuhuş' baskını

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen bir fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Masaj salonunda 3 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edilirken, şüphelilere adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir masaj salonunda 3 kadına 2 bin 500 lira karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B. ve R.N.'yi fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama suçlarından yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Salihli'de huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

