Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salihli'de afet planı toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de afet planı toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli'de İl Risk Afet Planlama Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı; afet riskleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Toplantının ardından Güldoğan, Şahin Şen Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki AFAD Acil Durum Konteyneri'ni inceledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde afetlere karşı hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği İl Risk Afet Planlama Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Risk Afet Planı (İRAP) kapsamında Salihli'yi ilgilendiren eylemler ve bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alındı. Yaşanabilecek afet riskleri, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Afetlere karşı ilçenin hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda Kaymakam Ali Güldoğan, ilgili kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Güldoğan, afet durumlarında etkin ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

AFAD acil durum konteynerini inceledi

Toplantının ardından Kaymakam Ali Güldoğan, Şahin Şen Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan AFAD Acil Durum Konteyneri'nde incelemelerde bulundu.

Konteynerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Güldoğan, afetlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

Ünlü rockçıya "abla" diye seslendiler! Bakın yanıtı ne oldu?
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

Günün karesi! Formada yazanı tahmin edemezsiniz

Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Arda ve Emre karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç