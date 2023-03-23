Salihli'de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda 50 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahsa işlem yapılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.C.Ş. (24) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA