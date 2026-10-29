Salihli'de 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Salihli'de 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 suç kaydı olan firari hükümlü, operasyonla yakalandı. Zafer Mahallesi'ndeki ikamette saklandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (42) isimli şahsın Zafer Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.S., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.