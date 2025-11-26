Saldırı Amaçlı Silah Taşıyan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşımaktan hapis cezası bulunan E.A. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı. Emniyet güçleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar sonucunda E.A.'yı gözaltına aldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşıma suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yivli yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.A. adlı şahıs Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa