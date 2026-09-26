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Sakarya Serdivan'da restoran yangını 15 araç ve 27 personelle kontrol altına alındı

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Sakarya Serdivan'da restoran yangını 15 araç ve 27 personelle kontrol altına alındı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 15 araç ve 27 personelle müdahale etti, yangın kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alevlere teslim olan restoranı söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin 15 araç ve 27 personelle müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yangın bölgesi ise dron ile havadan da görüntülendi. Kontrol altına alınan yangına ilişkin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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