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Sakarya Serdivan'da D-100'de toprak kayması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Sakarya Serdivan'da D-100'de toprak kayması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü sağlanırken kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara sebep oldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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