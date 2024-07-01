Sakarya'nın Hendek ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Büyük oranda kontrol altına alınan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Akpınar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA