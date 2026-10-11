Sakarya Kaynarca'da tünelde devrilen patpatta 2 kişi hafif yaralandı

Sakarya Kaynarca'da tünelde devrilen patpatta 2 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Büyükyanık Tüneli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan patpat devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi hafif yaralanırken yaralılar kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkan "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Büyükyanık Mahallesi'nde bulunan Büyükyanık Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (23) idaresindeki tarım aracı, tünelde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü E.Ç. ile K.E.Ç. (12) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.