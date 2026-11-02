Sakarya Karasu'da eski kümesdeki yangında traktör ve kepçe kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde garaj olarak kullanılan eski kümeste çıkan yangında traktör ve kepçe yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ortaköy Mahallesi'nde T.Ç.'ye ait garaj olarak kullanılan eski tavuk kümesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında içeride bulunan traktör ve kepçe alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında traktör ve kepçe kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı