Sakarya Karasu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu'da yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan B.D. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.