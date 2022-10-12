Şehrin göbeğinde pompalı tüfekli dehşet! Özel harekat polisleri devreye girdi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üzeri çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği olayda şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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